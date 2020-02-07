Культура

Сегодня в России вспоминают Пушкина

Сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают Александра Пушкина. По случаю 182-й годовщины со дня его смерти мемориальные события пройдут в музеях, в библиотеках, культурных центрах. В псковском Пушкиногорье, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, над могилой Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 - именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг, Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

Леонид Гервиц. «Воспоминание о Тригорском» (1978). Из собрания музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

В день 183-й годовщины со дня смерти Пушкина, 10 февраля, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» будут принимать посетителей, несмотря на то, что день памяти поэта в этот раз выпадает на традиционно выходной для учреждения понедельник. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», все мемориальные усадьбы, равно и музейный комплекс в деревне Бугрово будут работать для жителей и гостей Святогорья с 10.00 до 17.00. Вход в музеи в этот день бесплатный (оплачивается только экскурсионное обслуживание, если оно требуется посетителям).

Этот день в заповеднике будет богат на памятные события. Уже в 11.00 в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) начнёт работу круглый стол «225-летие А.С. Пушкина. Опыт пушкинских юбилеев», который пушкиногорские специалисты проведут совместно с сотрудниками Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

В программу праздничного дня включены также открытие новой выставки и моноспектакль российского актёра Олега Пальмова «Выстрел».

В музее уточнили, что вход на все мероприятия памятного дня также будет свободным.