Культура

В день памяти Пушкина в Псковской области вспоминают великого поэта

Памятный митинг по случаю 138-й годовщины со дня гибели великого русского поэта Александра Пушкина прошел 10 февраля в Пскове. У монумента «Пушкин и крестьянка» собрались члены регионального отделения Союза писателей России, педагоги и школьники образовательных учреждений города, сообщили в администрации области.

На митинге звучали стихи Александра Пушкина, а также произведения других поэтов, посвященные великому драматургу и прозаику. Выступающие говорили о трагической судьбе гения русской литературы и значении его творчества для русской литературы. «Почти 200 лет нет с нами великого русского поэта, но поэзия его жива и будет жить, пока мы живы, пока есть наша любимая Россия», - отметил член регионального отделения Союза писателей России Иван Иванов.

В этот день в память о великом поэте мероприятия проходят и в других муниципальных образованиях, в первую очередь - в Пушкинских Горах. В Святогорском Свято-Успенском монастыре пройдет традиционная заупокойная лития на могиле Александра Пушкина. Служба начнется в 14.45 - именно в это время в 1837 году перестало биться сердце поэта.

Отметим, несмотря на то, что в понедельник в государственном музее-заповеднике «Михайловское» выходной, 10 февраля все мемориальные усадьбы, в том числе музейный комплекс в деревне Бугрово, будут работать до 17:00. Кроме того, в 16:00 в малом зале Научно-культурного центра пройдет моноспектакль российского актера Олега Пальмова «Выстрел». Ранее в центре состоялся круглый стол «225-летие А. С. Пушкина. Опыт пушкинских юбилеев», который пушкиногорские специалисты провели совместно с сотрудниками Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.