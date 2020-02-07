Культура

Руководитель Псковского музея армии и флота принял участие в VI коллегии музеев военно-морской направленности

Председатель ПРОО «Историческая память», руководитель Псковского музея армии и флота Павел Дроздов принял участие в VI коллегии музеев военно-морской направленности. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, коллегия проходила в рамках работы Департамента культуры министерства обороны Российской Федерации на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого с 6 по 8 февраля.

Представители музеев со всей России приняли участие в работе с докладами и сообщениями, прошли учебно-методические занятия, была предложена обширная культурная программа.

В период работы коллегии прошло Общее собрание Ассоциации военно-морских музеев, на котором прошли выборы Совета Ассоциации, президента Ассоциации, вручение сертификатов.

Коллегия музеев военно-морской направленности Российской Федерации проходит с 2014 года. Ее участниками традиционно обсуждаются достижения отечественного военно-морского музейного сообщества, имеющиеся проблемы и пути их решения. Помимо докладов и презентаций на коллегии проводятся мастер-классы по вопросам хранения музейных предметов и коллекций, создания новых экспозиций, реставрационной работы в музеях.