Культура

Видеожурнал «…Лет тому назад…» расскажет об истории Пушкинского заповедника кадрами кинохроники прошлого века

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стартовал новый видеопроект — журнал «…Лет тому назад…». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в его рамках решено создать ряд видеороликов, созданных на основе кинохроники разных лет из архивов заповедника. В «Михайловском» сочли не лишним таким образом напомнить зрителям старшего поколения, а тем, кто родился позже — заново рассказать о самых ярких событиях из жизни музея. На официальном сайте учреждения и на его страницах в социальных сетях сейчас можно найти два небольших сюжета. Первый, менее чем трехминутный ролик повествует об открытии Дома-музея Пушкина в Михайловском в 1949 году; второй, также на две с небольшим минуты — об открытии памятника поэту работы Екатерины Белашовой в поселке Пушкинские Горы в 1959 году.

Напомним, что в этом году в Пушкинском заповеднике начали воплощать в жизнь и другой видеопроект — ежемесячный журнал «У нас в Михайловском и в его окрестностях». Первый его выпуск был посвящён празднованию Татьяниного дня в музее.