Культура

Мультсериал «Том и Джерри» отмечает 80-летний юбилей

Американский мультсериал «Том и Джерри», рассказывающий о соперничестве домашнего кота и мыши, отмечает 80 лет с выхода самого первого выпуска.

Как передает news.ru, короткометражный анимационный фильм под названием Puss Gets the Boot вышел 10 февраля 1940 года. Режиссерами выступили Уильям Ханна, Джозеф Барбера и Рудольф Изинг, который также стал продюсером проекта совместно с Фредом Куимби.

Позже Ханна, Барбера и Куимби стали работать над сериалом, ставшим одним из самых известных шоу студии Metro-Goldwyn-Mayer.

Фильмы и серии «Тома и Джерри» выходят по сей день. На 2020 год запланирована полнометражная картина.