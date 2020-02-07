Культура

Псковская областная библиотека приглашает на презентацию проекта, посвященного родному городу

13 февраля в 15.00 состоится презентация проекта «Город по буквам / Город глазами детей: Азбука-путеводитель по Пскову и городам мира» на разных языках.

Инициатором проекта выступает Международный библиотечный центр Псковской областной библиотеки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, уникальность проекта состоит в том, что информацию о своем городе создают дети и молодежь. Они представляют ровесникам любимые места своего родного города с целью раскрыть его истинную красоту, уникальность и опосредованно – ранее неизвестный туристический потенциал.

На презентации будут представлены первые пробные опыты создания текстов об объектах города Пскова на русском и английском языках.

В мероприятии примут участие специальные гости: воспитанники детского сада № 25 «Золотой ключик», музыкант и автор-исполнитель Вячеслав Рахман, руководитель и преподаватель творческой студии «Полосатый кот» Евгения Русакова, поэт Людмила Тишаева.

Контактная информация: 8(8112) 72-28-63, Митрофанова Наталья Анатольевна, заведующая Международным библиотечным центром ГБУК ПОУНБ.

Место проведения: проектный офис «Команда 2018» (ул. Некрасова, д. 19).