Культура

«Михайловское» приглашает отгулять масленицу у бугровского мельника

На масленичной неделе, с 26 февраля и до 1 марта, псковичей и гостей региона ждут в Государственном Пушкинском Заповеднике, на подворье у бугровского мельника. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в эти дни здесь будут проводить культурно-просветительную программу «Не житье, а масленица!». В основу ее сценария по музейному обыкновению взяты фрагменты из стихов и прозы Пушкина, а еще - лучшие образцы местного игрового, литературного и музыкального фольклора. Участников праздника научат мастерить масленичное чучело или традиционную игрушку, вовлекут в игры и, конечно, поднесут им блины с чаем.

Игорь Шаймарданов. Масленица. Из цикла «МультПушкин». Из собрания Пушкинского Заповедника.

В «Михайловском» просят учесть, что деревенское подворье вмещает, самое большое, сорок человек, при том что музейная, михайловская масленица у туристов традиционно пользуется большой популярностью. Поэтому всем желающим побывать на празднике рекомендуют сообщить о своих планах заранее, по тел. (81146) 2-23-21, 2-15-18 в дни и часы работы музея. Подробности о программе «Не житье, а масленица!» можно найти на официальном сайте Пушкинского Заповедника.