Культура

Псковская областная библиотека приглашает на программу о Шолохове

17 февраля в 14.00 областная библиотека приглашает псковичей на литературно-художественную программу «Судьба человека в судьбе страны», посвященную 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, автор и ведущая - руководитель регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки Нина Яковлева.

В программе участвует заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев.

Встреча из цикла «В контексте классики» продолжит проект «Библиотеатр. Прямая Речь».

Место проведения: проектный офис «Команда 2018» (ул. Некрасова, 19).