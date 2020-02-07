Культура

Пушкинские уроки для местных школьников проводят в эти дни сотрудники «Михайловского»

11 февраля в Пушкиногорской санаторной школе-интернате состоялось первое занятие в рамках просветительной программы «Пушкинские встречи», разработанной специально для учащихся этого учебного заведения в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в период до 20 февраля для учащихся 2—9 классов специалисты разных музейных служб проведут восемь занятий. Самым маленьким, второклассникам, расскажут о пушкинских сказках; а темой разговора, например, с восьмиклассниками, станет история древних псковских крепостей.

В «Михайловском» также отметили, что подобные «Пушкинские уроки» проходят в эти дни и в средней школе имени А.С. Пушкина. Здесь запланировано 28 занятий — по числу классов в учебном заведении. Среди тем — «История Святогорской обители со дня основания до наших дней», «История России в творчестве Пушкина», «Дуэль как поединок чести. Все дуэли Пушкина», «Домовой Пушкиногорья. Легендарный директор Пушкинского Заповедника» и многие другие.