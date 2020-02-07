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Культура

Близкая Тмутаракания: В журнале «Великие берега» вышла повесть с очерками о Псковской области

12.02.2020 22:36|ПсковКомментариев: 0

В литературно-художественном, историко-краеведческом интернет-журнале «Великие берега» Псковской областной универсальной научной библиотеки опубликована повесть Тамары Воиновой «Близкая Тмутаракания. Впечатления одного лета». Об этом сообщается в Instagram rомитет по культуре Псковской области.

Тамара Воинова (1909-1978), дочь Всеволода Воинова (1880-1945) - крупного ленинградского искусствоведа, художественного критика и графика, всю жизнь сопровождавшая отца в его длительных творческих поездках по глубинным районам средней части России, не признавала другого отдыха после трудового года, проведенного в Питере, как уехать в какую-нибудь деревню, максимально отдаленную от «цивилизации», но максимально приближенную к естественной среде.

Повесть посвящена нескольким поездкам в Псковскую область в 50-60-х годах ХХ века. Она написана с любовью к Малой Родине и к России. Благодаря наблюдательности автора, повесть и поныне представляет исторический, краеведческий интерес, поскольку отражает жизнь и быт сельских жителей, тех самых скромных тружеников, которыми держится земля.

Ознакомиться с повестью можно в журнале «Великие берега».
Источник: Псковская Лента Новостей
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