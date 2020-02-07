Культура

Творческий вечер «Созвучие вдохновений» Валерии Дунюшкиной пройдет в Псковском колледже искусств

Творческий вечер преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, пианистки Валерии Дунюшкиной состоится 18 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в исполнении студентов класса Валерии Валентиновны Дунюшкиной, ее коллег - преподавателей колледжа искусств, гостей прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов 18 – 21 веков.

В концерте выступят: Ольга Михайлова, Елизавета Колбина, Яна Андреева, Екатерина Партс, Владислав Прилуцкий, Наталья Жданова, Валерия Дунюшкина (фортепиано), Кира Горшкова, Динара Ибрагимова, Татьяна Лаптева, Марина Мариненко, Ирина Полякова (вокал), Георгий Гребень (гитара), Аркадий Галковский (саксофон), Наталья и Петр Термен (терменвокс), ведущая программы - музыковед Ирина Сидякова.

Отметим, что вечер посвящён 60-летию со дня основания Псковского областного музыкального училища, правопреемником которого сегодня является колледж искусств.

Напомним, что Валерия Дунюшкина – выпускница Псковского областного музыкального училища (класс преподавателя В.В. Лобойко) и Петрозаводской Государственной консерватории им. Глазунова (класс преподавателя Т.В. Борисовой).

Более 25 лет Валерия Валентиновна является педагогом и концертмейстером колледжа искусств и около 15 лет она совмещает основную деятельность с работой в ДМШ №2. Валерия Дунюшкина имеет большой опыт концертной и музыкально-просветительской деятельности, включающей сольные выступления, а также выступления в составе камерного, вокального, фортепианного ансамблей и в составе симфонического оркестра. Вместе со студентами колледжа искусств и учащимися музыкальной школы принимает участие в концертах, фестивалях, городских и международных конкурсах, где её ученики занимают призовые места.

В течение 5 лет Валерия работала концертмейстером в Псковской вокальной студии «Признание» под руководством Любови Батеевой. Более 10 лет она работает в творческом сотрудничестве с композитором, музыковедом, преподавателем теоретических дисциплин колледжа искусств Татьяной Лаптевой, с которой много концертирует в г.Пскове и области, г. Москве. В 2012 году Валерия была приглашена для работы в ансамбле «Элегия» под управлением Заслуженного работника культуры РФ, солиста Юрия Наконечного.

В 2014 году научный сотрудник Пушкиногорского музея-заповедника Марина Мариненко, увлеченная идеей возрождения традиций русской дворянской усадебной культуры, пригласила Валерию Дунюшкину в качестве концертмейстера в Музейную студию русского романса для развития нового проекта «Вечер в русской усадьбе». За 5 лет ими были подготовлены десятки программ, и сегодня - это один из самых успешных и востребованных проектов Заповедника.

Начало творческого вечера в 17 часов. Адрес малого концертного зала музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского, д.2, аудитория 413.

Вход свободный.