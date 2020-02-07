Культура

Георгий Василевич: Музейный мир - единое целое, мы учимся друг у друга

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылись XXIII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «Друзья святых пенатов».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в окончательную программу нынешней конференции вошло 20 докладов и сообщений, подготовленных сотрудниками музеев, библиотек, высших учебных заведений, исследовательских институтов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Петергофа; наш регион представляют сотрудники музей-заповедника «Михайловское», Опочецкого краеведческого музея, преподаватели ПсковГУ. Помимо российских специалистов в чтениях участвуют работники Литературного музея А.С. Пушкина в Вильнюсе (Литовская Республика).

Открывая первое пленарное заседание, директор Государственного Пушкинского Заповедника Георгий Василевич, напомнил, что музей - институт особенный. Музей постоянен и одновременно переменчив, потому что вынужден отвечать на вызовы времени. Георгий Николаевич добавил, что значимость традиционных научно-музейных чтений для «Михайловского» сложно переоценить: «Музейный мир - единое целое, мы учимся другу друга». Год за годом, с течением времени, люди, чьи имена, казалось, только что были у всех на слуху, уходят и становятся всё более и более «историческими фигурами». Задача пушкинского музея - сделать всё возможное, чтобы поэт, чьи жизнь и творчество - всеохватное явление русской культуры, оставался в сознании каждого не «памятником», но живым, близким и понятным каждому человеком.