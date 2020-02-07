Культура

В Центральной библиотеке Пскова стартовала акция «Памяти Героев»

В Центральной городской библиотеке Пскова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовала Всероссийская акция «Памяти Героев».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, теперь на входе в читальный зал посетителей библиотеки на Конной встречает стенд с фотографиями Героев Советского союза и социалистического труда, уроженцев Псковской области.

Сейчас – это стенд с псковичами-героями, которые родились в январе. Чуть позже появится стенд с рождёнными в феврале и так далее.

Под каждым снимком не только краткая информация, но и QR-код, по которому можно посмотреть посвящённое герою видео. Эти видеоролики сняты учащимися псковских школ и областного колледжа культуры и размещены на YouTube-канале.