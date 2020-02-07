Культура

Псковскому народному самодеятельному коллективу «Русские узоры» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Псковскому народному самодеятельному коллективу «Русские узоры» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель коллектива Ирина Казимир.

Соответствующий приказ министерства культуры опубликован 12 февраля за подписью министра Ольги Любимовой.

«В соответствии с положением о звании «Заслуженный коллектив народного творчества», утвержденный приказом Минкультуры России от 14.03.2014 г. №426, и на основании ходатайств органов исполнительной власти субъектов РФ приказываю присвоить звание «Заслуженный коллектив народного творчества» народному самодеятельному коллективу “Театр танца «Русские узоры» МБУК «Дом офицеров»“, - говорится в приказе.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года образцовому хореографическому ансамблю «Русские узоры» уже было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

С марта 2016 года в МБУК «Дом офицеров» работает театр танца «Русские узоры», объединивший в себе не только хореографию, но и театральное , и вокальное искусство.

Свое умение и талант передают детям профессиональные педагоги и балетмейстеры, способствуя развитию у детей бережного отношения к культуре и истории Пскова, сохранению народных традиций.

Коллектив неоднократно становился победителем многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов.