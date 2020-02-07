Мужской концерт для женщин пройдет в импровизированном ресторане «Зеленый попугай» Дома офицеров

7 марта в концертном зале Дома офицеров состоится мужской концерт для женщин. Мужские составы лучших коллективов города Пскова готовят музыкальные подарки к праздничному концерту, посвященному Международному женскому дню.
В программе концерта «случайные» встречи с солистами и коллективами Дома офицеров:
Гости программы: Заслуженный артист России Александр Либ, Сергей Оборотнев, Роман Суховский, Александр Назаров (скрипка), Денис Горин (балалайка); артисты Псковского цирка; ансамбль «Голубые молнии».
Приобрести билеты можно по ссылке.
Возрастные ограничения: 6+.