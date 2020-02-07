Культура

Псковская музыкальная группа «Йода» прекратила свое существование

Псковский музыкальный проект «Йода» прекратил свое существование в прежнем составе: из вокалистки кавер-группы Drum&Jazz, «Матрешки» Елизаветы Степановой и руководителя «Йоды», саунд-продюсер Drum&Jazz Игоря Колосова. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Игорь Колосов, причина не связана с творчеством.

Логотип группы «Йода». Источник: группа «гр.Йода», соцсеть «ВКонтакте»

Он добавил, что теперь планирует работать над другим своим проектом - «Бумажный ниндзя»: «Это более андеграундный звук, с моим вокалом».

Елизавета Степанова же сообщила, что покинула группу, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте»: «Так получилось, что я больше не являюсь частью проекта «Йода». Это был классный опыт и прекрасный путь. Я вложила много всего, но и получила еще больше. Невероятное спасибо Игорю Колосову за все. Проекту желаю головокружительного успеха, а я иду дальше. Планов - много, следите за новостями. Всем - любовь!».

Прикрепленная к посту фотография. Источник: страничка Елизаветы Степановой, соцсеть «ВКонтакте»

Подробно о своих планах «Матрешка» рассказывать не захотела, но отметила: «На данный момент я занимаюсь очень интересной работой, связанной с личностным ростом, продолжаю репетиции и выступления с кавер-группой Drum&Jazz, у меня много сольных выступлений. Я с огромным удовольствием буду делиться успехами в соцсетях».

Напомним, первой работой музыканты из группы «Йода» отметились во второй половине сентября 2019 года - клип «Матрешка».

Второй клип - «Мурашки» - вышел в середине октября.

Смотрите также Псковская группа «Йода» представила новый видеоклип

Третий - «Дым урбана» - группа выпустила в начале декабря.

А в середине января музыканты выпустили мини-альбом «Маски».

Смотрите также Псковские музыканты из группы «Йода» выпустили первый альбом

Что касается Drum&Jazz, то выступление этого коллектива на самую широкую публику состоялось в ноябре 2018 года: группа победила во всероссийском конкурсе уличных музыкантов, шоу талантов Street Stars, проводимого соцсетью «ВКонтакте». В финале Елизавета Степанова исполнила с группой «Моя Мишель» одну из песен этой группы.