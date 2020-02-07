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Культура

Живописная «Абстракция» открывается в «Доме на Набережной» в Пскове

14.02.2020 11:07|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Абстракция» откроется 14 февраля в 18.00 в галерее современного искусства «Дом на Набережной» (Советская Набережная, 9). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель регионального отделения общественной организации «Творческий союз художников России» Николай Москалев.

Фото Псковского регионального отделения общественной организации «Творческий союз художников России»

В экспозицию вошли 25 живописных работ. Их представили семь авторов, которые в большинстве своем входят в Творческий союз художников России: Любовь Желтышева, Сергей Каримов, Николай Москалев, Александр Николаев, Ирина Сафронова, Виктор Тимофеев и Олег Матюхин.

«Мне близка тема абстракции, и я сподвиг своих коллег-художников присоединиться к выставке и представить свои произведения. Думаю, получилось интересно. Приходите и посмотрите сами», - пригласил псковичей Н. Москалев.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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