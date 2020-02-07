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Культура

Журнал «Литературные знакомства» с большой публикацией к 80-летию псковского писателя Валентина Курбатова презентовали в «Михайловском»

15.02.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

В рамках XXIII Февральских музейных чтений памяти С.С Гейченко «Друзья святых пенатов» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера представили недавний, 5-й (44-й) выпуск специального номера международного журнала «Литературные знакомства».

 Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, главным материалом номера, его «Книгой в журнале», стала большая подборка эссе и очерков известного российского критика, литератора псковича Валентина Курбатова — к 80-летию автора. Публикация названа «Осмелившийся быть» — по заглавию одной из своих составляющих, с подзаголовком «Слово, сказанное в день столетия кончины Л.Н. Толстого на станции Астапово». Кроме этого в подборку вошли очерки «Михайловское — пространство игры» с замечательно живыми воспоминаниями о С.С Гейченко, «Он жив, ты жив, мы живы» с блестящим обзором поэтических сочинений современных авторов, «по снегу русскому домой» — размышления о стихах Игоря Чиннова, «Светлый голос в сумерках (перечитывая Юрия Куранова)» и многие другие. Публикацию объёмом более чем в 80 журнальных полос предваряет вступление, автор которого — директор государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, а заключает заметка «Валентин Яковлевич Курбатов — старик и мальчик под звёздным небом». Автор последней — Павел Фокин, кандидат филологических наук, заведующий отделом «Музей-квартира Ф.М Достоевского» Государственного музея истории российской литературы (Государственного литературного музея).

На обложке номера журнала с публикацией книги Валентина Курбатова не случайно размещена фотография башен Псковского кремля

Журнал, который до этого номера «числился по классу» альманахов и только-только перешёл в новый для себя статус, жителям и гостя Пушкиногорья представила его  главный редактор Лола Звонарёва. Она рассказала собравшимся о своей первой встрече и юбиляром, подчеркнув, что «остроумный, элегантный, неизменно глубоко и свежо прочитывающий русскую классику и тексты современных писателей, Валентин Яковлевич Курбатов, безусловно, остаётся одним из самых авторитетных отечественных критиков». Журнал небезосновательно называет псковского литератора явным лидером своего литературного поколения.

Кроме того Лола Звонарёва немного рассказала и о своём другом детище — литературно-художественном журнале для подростков «Серебряные сверчки», само заглавие которого призвано рождать ассоциации с «Серебряным веком» русской литературы и Пушкиным, чьё «арзамасское» прозвище было «Сверчок».

Участником встречи был и русский писатель Павел Кренёв, ведущий в «Литературных знакомствах» рубрику « Свет русского Севера» и представивший пушкиногорским слушателям свою новую книгу рассказов и очерков «Поморские истории», выпущенную в свет на двух языках — русском и сербском, в переводах авторитетного черногорского писателя Войислава Караджича.

Сам Валентин Яковлевич Курбатов на встрече говорил не о себе, а о главном герое вчерашнего дня — легендарном музейщике, первом послевоенном директоре «Пушкинского уголка» Семёне Гейченко, в память которого в «Михайловском» и проводят Февральские чтения.

С новыми выпусками журналов, которые были презентованы на встрече, теперь можно познакомиться в музейной библиотеке, отметили в заповеднике.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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