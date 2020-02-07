Культура

В Пскове прошел вечер-портрет «Девятнадцать» с писательницей Джолиан Лин

16 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялся вечер-портрет «Девятнадцать» Джолиан Лин в рамках цикла «Свое-чужое творчество. Часть 6». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Джолиан Лин пишет современную прозу и поэзию в жанрах фэнтези, психоделика и ужасы, принимала участие в V и VI Международном конкурсе «Восхождение», проводимого издательством «Серебро слов», в конкурсах «Зеленое яблоко» и «Челенджер». А еще она пишет картины в стиле сюрреализма.

В ходе встречи состоялась презентация новой книги автора - «Девятнадцать», которая проиллюстрирована картинами Джолиан Лин и знакомство с выставкой ее картин.

Джолиан Лин рассказала о том, как возникла идея создания сборника стихов, о чувствах и мировосприятии девятнадцатилетних молодых людей. О дерзости и бесшабашности, о стремительных переменах чувств, о внутренней свободе и независимости молодых.

Автор также поделилась своей благодарностью к поэту и издателю Евгению Калганову, который помог ей в создании сборника стихотворений, и рассказала о своей работе в качестве координатора творческой площадки для молодых поэтов «Сингуляр». Ею были прочитаны некоторые стихотворения, после чего состоялось обсуждение и ответы на вопросы участников встречи.

Джолиан Лин познакомила гостей со своими картинами, рассказала историю создания некоторых из них и откуда берутся идеи для картин.

Гостей мероприятия ждали сюрпризы от автора.

В завершение вечера писатель. поэтесса и художница Джолиан Лин предложила гостям встречи участие в конкурсе на лучшую идею для создания картины. Автор выбрала наиболее подходящее на её взгляд и вручила подарки победителям за лучшие три идеи – свои картины.

Завершилось мероприятие автограф-сессией.