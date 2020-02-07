Культура

Памятные мероприятия, приуроченные к открытию Года Памяти и Славы, пройдут 22 февраля в Дедовичах

«Дорога жизни» - так называется цикл мероприятий, организованный Псковским областным центром народного творчества и приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 22 февраля в поселке Дедовичи.

Выбор места проведения не случаен, Дедовичская земля была центром партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь родилось семь комиссаров и командиров партизанского движения. В 2018 году Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, торжественное мероприятие начнется в 11.00 с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Михаила Харченко - уроженца Дедовичского края. Он проявил мужество в Дедовичской, Холмской и Ясской операциях, провел болотами партизанский продовольственный обоз в блокадный Ленинград в марте 1942 года.

В Дедовичском районном центре досуга (ул. Энергетиков, 6) в 15.00 состоится тематическая концертная программа, где особое внимание займут воспоминания о памятной дате, 76-ой годовщине освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в зале будут присутствовать ветераны Великой отечественной войны, почетные граждане Дедовичского района, депутаты районного Собрания, главы сельских поселений, учащиеся общеобразовательных школ и представители Юнармии. Ветеранам с особой благодарностью будут вручены медали и цветы.

Концертную программу продолжат лауреаты областного фестиваля патриотической песни «Память в сердце стучится». Зрители увидят более 25 концертных номеров военно-патриотической направленности. Прозвучат песни времен Великой Отечественной войны, современные песни о Великой Победе, песни, которые поднимали боевой дух в сложнейшее для страны время. Также зрителям продемонстрируют редкие кадры партизанской кинохроники, на которой запечатлены Герои Советского союза: командир 2-й Ленинградской бригады Николай Васильев и Михаил Харченко. А перед началом концертной программы в фойе Районного центра досуга будет развернута выставка Геннадия Куркина «Во славу русского оружия», где представлены картины, выполненные в технике бисерного ткачества, посвящённые военной истории России.