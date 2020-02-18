Культура

Победителей регионального этапа Дельфийских игр наградили в Пскове

Церемония награждения победителей и участников регионального этапа 19-х молодёжных Дельфийских игр состоялась в Псковском областном колледже искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

В региональном отборочном туре приняли участие 17 претендентов в возрасте от 10 до 25 лет и один творческий коллектив. Участникам вручены дипломы победителей и сертификаты участников.

По результатам конкурса сформирована делегация для участия во Всероссийском этапе 19-х Дельфийских молодежных игр, которые пройдут в Омске. В нее вошли: Алексей Манушин (баян, ДМШ №4 города Пскова), Аглая Кононова (изобразительное искусство, ДХШ города Пскова), Савелий Иванов (художественное чтение, гуманитарный лицей), студенты колледжа искусств Валерий Огло и Ольга Григорьева (эстрадное пение).

Напомним, что Молодежные Дельфийские игры России проводятся при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.