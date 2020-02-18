Культура

День скобаря предлагают провести у Палат Постникова

Уместно рассмотреть предложение и провести День скобаря с привлечением псковских кузнецов у Палат Постникова. Об этом сообщил сотрудник Псковского музея Николай Москалев сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН. Он заявил, что со своей стороны готов сотрудничать с псковским мастерами кузнечного дела.

«Я готов сотрудничать и дружить. На улице Некрасова в Поганкином комплексе есть двор, который можно использовать для выставок. Во внутреннем дворе Палат Постникова к дню города можно провести выставку работ псковских кузнецов и петербургских и московских скульпторов. Если кузнецы в Пскове есть, то скульпторов нет», - высказал свою точку зрения Москалев.

Псковские кузнецы поддержали предложение, а Тимофей Силич отметил, если не будет отклика и заинтересованности от власти, организовать что-либо будет трудно.