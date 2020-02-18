Культура

Группы из Москвы, Минска и Череповца выступят в субботу на концерте «Доброго рока» в Великих Луках

Совместный проект Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» и великолукского клуба «Метро» продолжается: 22 февраля в клубе пройдет третий по счету концерт живой музыки разных направлений.

На этот раз на сцену выйдут три неординарные группы из Москвы, Минска и Череповца.

Коллектив «Крёстные братья» образовался в далеком 1996 году, когда выпускники Музыкального училища имени Гнесиных – Денис Кириллов и Николай Леонтьев объединились с Алексеем Зверевым, выпускником джазовой студии «Москворечье», в музыкальный коллектив «Крёстные Братья».

К началу 1997 года была готова первая концертная программа из 15 композиций собственного сочинения, с которой музыканты и начали свои выступления по клубам Москвы и области.

В музыке был взят курс на жесткий гитарный панк-рок с тяжелой, хардовой ритм-секцией. В текстах присутствовали элементы как русской поэзии серебряного века, так и роковые, и рок-н-ролльные речевые и смысловые обороты, отражающие современную жизнь, как она есть. Появление первых позитивных отзывов и положительных рецензий на творчество, придало ребятам сил и понимания, что они на правильном пути.

За время, прошедшее с начала основания группы, состав много раз претерпевал серьезные изменения, было записано несколько EP и полноценных альбомов, группа приняла участие в огромном количестве концертов и фестивалей, включая и «Добрый Рок-Псков 2016», где была очень тепло встречена публикой, были проведены фотосессии, съемки видеоклипов, радио- и телеэфиры, интервью.

Молодой проект из Череповца «7 Отличий» - это музыка в формате поп-рока с элементами регги, панка, блюза и фанка. Ребята называют свое направление позитивным роком, не идут на поводу у модных тенденций и «рубают рок без правил».

Коллектив создает музыку, в которой можно услышать отголоски различных эпох и направлений отечественной и западной рок-музыки. В своих текстах группа «7 Отличий» пытается передать свое отношение к жизни, творчеству, любви. Все это сочетается с мощным мелодичным женским вокалом и позитивной энергетикой, которую дарит группа на своих концертах.

Группа М.Т.М. из Минска - одна из самых представительных и ярких рок-групп Беларуси. Возникнув в 2013 году, уже через пару лет группа представила широкой публике качественный полноформатный альбом, завоевав преданную публику не только в Республике Беларусь, но и в России.

Неповторимое музыкальное звучание, оригинальные стилистические идеи, глубокий смысл текстов и завораживающая атмосфера концертных выступлений делают группу ярким явлением в современной рок-музыке.

Группа регулярно гастролирует по городам России и Беларуси, выступала на «Доброфесте», «Звукоморье», «Роко-мото» и других крупных фестивалях, где обзавелась множеством поклонников и фанатов, была отмечена музыкантами и критиками, как «честный и качественный рок».

На данный момент группа завершает работу над вторым полноформатным альбомом, релиз которого запланирован на март 2020 года.

Начало концерта в 19.00.

Вход 300 рублей.

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