Культура

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря переходит на летний режим работы

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря переходит на летний режим работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, храм будет открыт для посетителей с 11.00 до 18.00.

Режим работы кассы: с 11.00 до 17.30.

Спасо-Преображенский собор - наидревнейший храм Мирожского монастыря в Пскове, воздвигнутый по заказу новгородского архиепископа Нифонта. Знаменит своими фресками XII века. «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор» включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Вадим Разумов