Культура

Открытый показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» прошел в Пскове

В Пскове состоялись открытый показ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» и встреча с Валерием Яковлевым - псковским писателем, соавтором сборника «Была деревня Красуха», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке.

Организатором мероприятия выступила Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке Проектного офиса «Команды 2018».

«Ленинградский процесс» проходил с 28 декабря 1945 года по 4 января 1946 года. Большая часть его документов засекречена до сих пор, в них - свидетельства военных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории сегодняшних Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Процесс правильнее было бы назвать «псковским», потому что именно там находился центр принятия преступных решений. Город был оккупирован на протяжении трех лет и двух недель. За это время жертвами «нового порядка» стали около полумиллиона советских военнопленных и 500 тысяч мирных граждан, а сотни тысяч человек были угнаны в Германию.

После освобождения Пскова население города составило всего 173 человека. Обвиняемыми на процессе стали – генерал-майор Генрих Ремлингер - комендант Пскова и еще 10 солдат и офицеров так называемых «батальонов особого назначения». 8 из 11 подсудимых были приговорены к смерти. Казнь военных преступников состоялась 5 января 1946 года и стала единственной публичной казнью в Ленинграде за весь ХХ век.

Добавим, что с инициативой об открытом показе к губернатору области Михаилу Ведерникову обратился Валерий Яковлев.

Книга «Была деревня Красуха» есть в фонде Псковской областной библиотеки. Ее авторам - Игорю Лагунину и Валерию Яковлеву - был вручен диплом областного конкурса «Псковская книга - 2018». Документальная повесть посвящена трагедии деревни Красухи - небольшого селения Порховского края, гибель которого в годы немецко-фашистской оккупации стала символом трагедии великой России.