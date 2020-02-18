Масленицу отпразднуют в филиалах Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, псковичи смогут посетить интерактивную театрализованную программу для организованных туристических групп «Масленица в царстве Берендея» по опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Где: мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, усадьба Любенск и усадьба Вечаша, Плюсский район
Когда: с 25 февраля по 1 марта (время определяется по заявке руководителя туристической группы)
Продолжительность: 3 часа
Стоимость: 500 р. – школьники (с 1 человека), 700 р. – взрослые (с 1 человека)
Интерактивная форма проведения дает возможность экскурсантам стать участниками народного праздника, познакомиться с обрядами, поучаствовать в них, проявить свои творческие способности.
В программу входит:
1.Экскурсия по усадебным паркам и домам в Любенске и Вечаше.
2.Рассказ об опере «Снегурочка»
3.Театрализованное представление с участием экскурсантов, где они исполнят главные и второстепенные роли (Царь Берендей, Снегурочка, Лель, Леший, птички, наездники)
4.Встреча Весны, проводы Зимы, веселые состязания, игры, сжигание чучела Масленицы.
5.Катание с ледяной горки.
Интерактивная программа «Масленичный балаган»
Где: музей-усадьба М.П. Мусоргского, п. Наумово, Куньинский район
Когда: с 22 февраля по 1 марта
Стоимость: 2000 р. (группа 10 – 30 человек) + входная плата 50 рублей с человека
Программа для туристических групп в целях популяризации творчества великого русского композитора М.П.Мусоргского.
Интерактивная форма проведения дает возможность экскурсантам стать участниками народного праздника, познакомиться с обрядами, поучаствовать в них, проявить свои творческие способности.
В программу входит:
1.Экскурсия по территории усадьбы и экспозиции народного быта «Людская».
2.Рассказ о народных традициях и обрядах, отражении народных мотивов в творчестве М.П. Мусоргского
3.Театрализованное представление по мотивам народных праздников с участием туристов
4.Встреча Весны, проводы Зимы, веселые состязания, игры, сжигание чучела Масленицы.
Программа традиционно популярна у посетителей музея, привлекает разные категории экскурсантов (дети, взрослые).