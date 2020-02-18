Культура

Масленицу отпразднуют в филиалах Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Масленицу отпразднуют в филиалах Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, псковичи смогут посетить интерактивную театрализованную программу для организованных туристических групп «Масленица в царстве Берендея» по опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Где: мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, усадьба Любенск и усадьба Вечаша, Плюсский район

Когда: с 25 февраля по 1 марта (время определяется по заявке руководителя туристической группы)

Продолжительность: 3 часа

Стоимость: 500 р. – школьники (с 1 человека), 700 р. – взрослые (с 1 человека)

Интерактивная форма проведения дает возможность экскурсантам стать участниками народного праздника, познакомиться с обрядами, поучаствовать в них, проявить свои творческие способности.

В программу входит:

1.Экскурсия по усадебным паркам и домам в Любенске и Вечаше.

2.Рассказ об опере «Снегурочка»

3.Театрализованное представление с участием экскурсантов, где они исполнят главные и второстепенные роли (Царь Берендей, Снегурочка, Лель, Леший, птички, наездники)

4.Встреча Весны, проводы Зимы, веселые состязания, игры, сжигание чучела Масленицы.

5.Катание с ледяной горки.

Интерактивная программа «Масленичный балаган»

Где: музей-усадьба М.П. Мусоргского, п. Наумово, Куньинский район

Когда: с 22 февраля по 1 марта

Стоимость: 2000 р. (группа 10 – 30 человек) + входная плата 50 рублей с человека

Программа для туристических групп в целях популяризации творчества великого русского композитора М.П.Мусоргского.

Интерактивная форма проведения дает возможность экскурсантам стать участниками народного праздника, познакомиться с обрядами, поучаствовать в них, проявить свои творческие способности.

В программу входит:

1.Экскурсия по территории усадьбы и экспозиции народного быта «Людская».

2.Рассказ о народных традициях и обрядах, отражении народных мотивов в творчестве М.П. Мусоргского

3.Театрализованное представление по мотивам народных праздников с участием туристов

4.Встреча Весны, проводы Зимы, веселые состязания, игры, сжигание чучела Масленицы.



Программа традиционно популярна у посетителей музея, привлекает разные категории экскурсантов (дети, взрослые).