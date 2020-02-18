Культура

Елизавета Барышникова: Миссия «Псковконцерта» - вывести псковские фестивали на новый уровень

Миссия АНО «Псковконцерт» - вывести псковские фестивали на новый уровень и проводить фестивали, которые раньше в Псковской области не проводились. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции, посвященной Фестивалю русской музыки.

Она пояснила, что в настоящий момент идет процесс определения событийного календаря организации, который скоро будет анонсирован. В частности, АНО займется организацией дней Пушкинской поэзии и русской культуры и будет работать с президентскими грантами и Минкультом.

Елизавета Барышникова заявила, что «Псковконцерт» призван расширять и наполнять важными событиями культурную повестку региона. «Есть периоды, когда в культурной жизни региона затишье, мы будем делать все возможное, чтобы культурная жизнь в регионе била ключом всегда», - обозначила Барышникова.

В ходе пресс-конференции руководитель филармонии заявила, что возвращение «Крещендо» - непростой вопрос, в том числе и финансовый. Кроме того, по ее словам, губернатор Михаил Ведерников заявил, что есть планы по расформированию ТКД.