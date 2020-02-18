Культура

Псковичи примут участие в конкурсе по русской традиционной пляске в Твери

Воспитанники Дома детского творчества города Пскова примут участие в IX областном открытом конкурсе по русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено», который пройдет 22 февраля в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Доме народного творчества.

16-летняя Ольга Зинина будет танцевать «Цыганочку», 15-летний Ратмир Герасимов исполнит пляску с кийком «Под Сумецкого» (псковский наигрыш). Они приедут на конкурс в сопровождении педагога Евгении Листковой.

Кроме псковичей, в конкурсе примут участие фольклорные коллективы и солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Московской областей. Оценивать их номера будет независимое жюри, отметили организаторы.

В программе: выступления коллективов и отдельных исполнителей, творческая лаборатория для руководителей и мастер-класс для участников по традиционной пляске, вечерка и церемония награждения. Мастер-класс проведет сотрудник Дома культуры «Гайдаровец», руководитель клуба народных танцев и музыки «Туда-сюда», основатель живого музея народных искусств, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей народной музыки и танца (Москва) Илья Ахрамеев.

Основные цели и задачи конкурса — сохранение, развитие и популяризация народной традиционной хореографии; формирование единого культурного пространства в сфере народного традиционного исполнительства; выявление и поддержка талантливых исполнителей; стимулирование работы по изучению и внедрению традиционной народной хореографии в деятельности фольклорных коллективов; создание ситуации, позволяющей продемонстрировать участникам конкурса навыки и умения в области народной традиционной хореографии; укрепление сотрудничества и обмен опытом между участниками смотра-конкурса в сфере народной традиционной хореографии.