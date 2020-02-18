Культура

До 1 марта псковские музыканты могут успеть подать заявку на участие в одном из крупнейших рок-фестивалей России

Один из крупнейших некоммерческих open-air фестивалей Санкт-Петербурга «Живой!» открыл прием заявок на участие в отборочных турах в 2020 году.

Псковских музыкантов приглашают принять участие в событии и зарегистрировать заявку на участие по ССЫЛКЕ >>> ). Сделать это необходимо до 1 марта, а значит, времени осталось совсем немного.

17 апреля по итогам поданных заявок состоится отборочный тур, который пройдет в клубе TIR в рамках партнерского проекта фестивалей «Живой!» и «Добрый рок».

Победитель сможет войти в line-up фестиваля «Живой!»-2020, выступить перед 30 000 зрителей, а также разделить сцену с популярными музыкантами.

«Живой!» - крупнейший в Санкт-Петербурге некоммерческий музыкальный фестиваль со свободным входом. Основная идея фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к современной живой музыке и визуальному искусству. Цель фестиваля - поиск и продвижение талантливых молодых музыкантов, художников и фотографов. Список участников фестиваля формируется из победителей отборочных туров и именитых хедлайнеров. Так, в разные годы хэдлайнерами фестиваля были Сергей Бобунец, группы «АнимациЯ», «Кирпичи», «Слот», «Аффинаж» «Zero People».