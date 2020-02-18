Культура

Стал известен актерский состав второго сезона «Ведьмака»

К актерскому составу «Ведьмака» во втором сезоне присоединятся семь новичков сериала, сообщает РИА Новости со ссылкой на Deadline.

Съемки второго сезона, выход которого ожидается в 2021 году, уже начались в Великобритании.

В новых эпизодах проекта можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн - Верена, Пола Бульона («Острые козырьки») - Ламберт, Тью Эрстеда Расмуссена («Форсаж 9») - Эскель, Айшу Фабьен Росс - Лидия, Кристофер Хивью («Игра престолов») – Нивеллен и Месию Симсон – Франческа.

Вернутся к своим ролям Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти.

Режиссером двух первых серий второго сезона станет Стивен Серджик, третьей и четвертой – Сара О’Корман, пятой и восьмой – Эд Базалджетт и Гита Патель – шестой и седьмой.

«Рецензии на первый сезон "Ведьмака" задали высокие требования к новым актерам второго», - сказала шоураннер и исполнительный продюсер сериала Лорен Шмидт Хиссрич.