Культура

Петь масленичные песни, водить хороводы будут гости танцевальной масленичной вечерки в Центре народного творчества

Танцевальной вечеркой завершится областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй», который пройдет 27 февраля в Центре народного творчества (ул. Некрасова, 10). Начало мероприятия в 19.00.

С давних времен существует традиция ходить в гости на Масленицу. В этот день в Центр народного творчества съедутся фольклорные коллективы города Пскова, друзья из Эстонии, музыканты и танцоры из Союза Сетомаа.

«Вместе спляшем псковские и сетусские танцы, а также вместе споем масленичные песни и будем водить хороводы. Вечёрка - это традиционная русская форма досуга - танцы, игры, песни. На вечёрке нет зрителей, там все участники», - отметили в областном Центре народного творчества.