Культура

Псковичей приглашают принять участие в кастинге Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2021»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в кастинге Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2021». Конкурсанты должны быть не младше 16 лет и представлять только тот регион, в котором прописаны либо рождены, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В конкурсе будет участвовать 85 человек, по одному от каждого региона. Они сразятся за честь и доблесть своего региона, за профессиональный успех и за главный денежный приз номиналом 1 млн рублей.

Для подачи онлайн-заявки на кастинг необходимо:

1. Скачать и заполнить анкету участника;

2. Подготовить видеозаписи с исполнением песен и видеоприветствие. Запись должна быть актуальной, не старше 1 года;

3. Подготовить не менее 3 аудиозаписей песен на русском или иностранном языке в формате mp3. Они должны отличаться от отправленных видеозаписей;

4. Подготовить не менее 4, но не более 8 фото вокалиста или группы.

Материалы необходимо отправить по электронной почте new-star.promo@yandex.ru. В теме письма указать «Новая звезда - 2021», ФИО/название группы, город/регион». В течение 10 рабочих дней после подачи заявки, конкурсанту должен прийти ответ о том, что заявка принята.

Подробная информация в официальной группе конкурса в VK.

Ссылка на промо конкурса «Новая звезда - 2021»: https://youtu.be/QCex-9fqLaQ .

Напомним, в прошлом году на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда - 2020» Псковскую область представляла великолучанка Галина Соколова.