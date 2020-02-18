Культура

Подрядчик обещает завершить общестроительные работы в Псковской областной библиотеке к 18 марта

Подрядчик обещает завершить общестроительные работы в Псковской областной библиотеке к 18 марта. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Он контролирует работу по реконструкции ПОУНБ в еженедельном режиме. «Объект значимый для города, достаточно болезненно идет реконструкция. Там и финансирование заканчивалось, и подрядчик менялся. Были и проектные решения, которые сильно тормозили процесс работ. На сегодня мы на финишной прямой. Подрядчик обозначил, что общестроительные работы на объекте должны завершиться к 18 марта», - пояснил вице-губернатор и выразил надежду, что «подрядчик нас не подведет».

Напомним, что на работы по реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 миллионов рублей федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы. Дополнительно на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки Псковская область получила 40 миллионов рублей по распоряжению правительства РФ.

Псковская областная универсальная научная библиотека была основана в 1833 году. Данное учреждение - член Библиотечной ассамблеи Евразии, Российской библиотечной ассоциации и организатор Псковской библиотечной ассоциации. Ежегодно библиотекой выдается более 1,8 тысячи изданий.