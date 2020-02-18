Культура

Областной конкурс-выставка «Масленичный сувенир» откроется в Доме ремесел 27 февраля

27 февраля в 17.00 в выставочном зале Дома ремесел (Псков, ул. Некрасова, 8) открывается ежегодный конкурс-выставка «Масленичный сувенир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Доме ремесел, в этом году свои работы представляют более восьмидесяти авторов — художников и мастеров декоративно-прикладного творчества из различных районов области и города Пскова. Псковский зритель увидит изделия, выполненные в различных техниках и материалах: плетение из природных материалов, роспись по дереву, ручное лоскутное шитье, валяние из шерсти, вязание крючком и прочее. Особую яркость и жизнерадостность выставке придает большое количество композиций на тему Масленицы, выполненных в технике народной тряпичной куклы.

По итогам работы конкурса-выставки жюри определит победителей в следующих номинациях: «Образы и символика Масленицы в современном сувенире», «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджетного и узнаваемого по тематике изделия), кукла «Масленица» (традиционная обрядовая или авторская ), коллективная композиция на тему масленицы.

Выставка будет работать до 16 марта. Напомним, конкурс-выставку «Масленичный сувенир» Псковский областной центр народного творчества проводит ежегодно. Мероприятие направлено на стимулирование создания сувениров Псковской области и увеличение ассортимента изделий, соответствующих событийной тематике. В конкурсе могут принять участие художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, художники-любители, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.