Культура

Псковичам предлагают оставить «Культурный след» в своем регионе

1 марта стартует Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след», дающий возможность всем желающим придумать и установить новый арт-объект в своем городе, поселке, селе или деревне.

Конкурс был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное – оставить свой след, повлиять на развитие культурной среды в своем городе, создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно забытых людей. Детей и подростков конкурс может подтолкнуть к изучению истории своего города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе конкурса, до 1 апреля все желающие могут оставить на сайте www.kultsled.ru идею новой достопримечательности, которая может появиться в его регионе. Далее необходимо набрать больше 100 голосов поддержки.

Члены жюри - урбанисты, историки, культурологи, краеведы - выберут пять самых оригинальных и обоснованных проектов.

«Арт-объекты должны стать новыми точками туристического притяжения и способствовать возникновению новых культурных явлений, как, например, поэтическая табуретка в Мончегорске, породившая Международный поэтический фестиваль «Табуретка». Поэтому члены жюри будут отдавать предпочтение оригинальным идеям, которые будут удивлять и максимально раскрывать характер места», - рассказала автор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Идеи-победители будут реализованы профессиональными художниками. Организаторы конкурса приглашают к сотрудничеству художественные вузы, учащиеся которых смогут побороться за право реализовать одну из идей.

В 2020 году Всероссийский конкурс «Культурный след» проходит третий раз. За время его проведения в регионах установлены 9 новых достопримечательностей.

Арт-объект «Спящая Мари» в Светлогорске

Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.