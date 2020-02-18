Культура

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Это имя звучит как легенда…»

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Это имя звучит как легенда…». Она открылась в рамках программы, посвященной подвигу Александра Матросова.

Центральное место на выставке занимает книга известного ленинградского писателя Павла Журбы «Александр Матросов», а также сборники стихов советских поэтов о герое, пояснили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

27 февраля 1943 года девятнадцатилетний гвардии рядовой Александр Матросов героически погиб в бою, закрыв пулемётную амбразуру собственным телом. Ценой своей жизни боец обеспечил своему подразделению победу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. Александру Матвеевичу Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В этом же году его имя было присвоено 254-му Гвардейскому полку, а сам солдат стал первым советским воином, навечно зачисленным в списки части.

Из последнего письма Александра Матросова своей любимой девушке:

«А сегодня комбат рассказал случай, как погиб один генерал, погиб, стоя лицом на запад.

Я люблю жизнь, хочу жить, но фронт – такая штука, что вот живёшь – живёшь, и вдруг пуля или осколок ставят точку в конце твоей жизни. Если и мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как этот генерал: в бою и лицом на запад».

Перед 2-м отдельным стрелковым батальоном 9-ой отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина, в котором воевал Александр Матросов, была поставлена задача - атаковать немецкий опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района Калининской (ныне Псковской) области.

Подступы к деревне прикрывали три пулемётных ДЗОТа, два из которых подавили штурмовая группа автоматчиков и бронебойщики. Попытки подавить третью огневую точку результата не принесли. Красноармеец Матросов скрытно подобрался к ДЗОТу и забросал его гранатами, однако, как только советские бойцы снова поднялись в атаку, вражеский пулемёт вновь открыл огонь.

«…Во время боев с немецкими захватчиками в районе деревни Чернушки Калининской области проявил героический подвиг: при наступлении роты на укрепленный участок противника (дзоты) красноармеец Матросов, пробравшись к дзоту, закрыл своим телом амбразуру, чем дал возможность преодолеть пункт обороны противника…» Выдержка из наградного листа.

О подвиге бойца узнали во всем мире, он стал символом героизма и самопожертвования советских воинов. Александр Матросов был похоронен неподалёку от места, где он погиб (в 1948 году его прах перенесли в город Великие Луки). Ему было всего 19 лет.

После Великой Отечественной войны в городах и селах по всей стране были установлены памятники и бюсты герою, открыты мемориалы.

Накануне годовщины подвига воина читатели библиотеки получат специально разработанные книжные закладки с информацией о памятниках и мемориалах, посвященных Герою Советского Союза Александру Матросову.

Выставка открыта до 5 марта. Адрес: г. Псков, ул. Конная, 6