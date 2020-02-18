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Культура

АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала

26.02.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Недавно созданному АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников журналистам 26 февраля.

Глава региона напомнил, что на реконструкцию Зеленого театра выделено более 30 млн рублей. «Бетонную конструкцию, которую критиковал Валерий Леонтьев, мы убираем. Я дал поручение выделить 30 млн рублей из средств федерального гранта на новую современную сцену», - рассказал он. По словам губернатора, при реконструкции сцены будет предусмотрена возможность выступления хоровых коллективов в рамках проекта, который реализуется вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

«Недавно в регионе создано АНО "Псковконцерт", которому дано поручение насытить программой, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала. Надеюсь, 9 мая мы будем поздравлять ветеранов с новой сцены», - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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