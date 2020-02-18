Культура

Научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове

Международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 27-28 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, с докладами выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений городов России, в том числе г. Пскова и области, Санкт-Петербурга, Твери, ближнего зарубежья. Конференция предполагает как очную, так и заочную форму участия.

Тематика докладов конференции: народные традиционные обряды различных территорий России, музыкальный компонент, поэтика и этнография обрядов и праздников; воспитательная и образовательная функция народных обрядов и праздников, сценическое воплощение народных обрядов и праздников, актуальные вопросы преподавания фольклорно-этнографических дисциплин в рамках образовательных программ различных уровней образования, воплощение фольклорных мотивов в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, духовные истоки народного творчества, сохранение и трансляция традиционной культуры в современном социокультурном пространстве, презентации учебных пособий, программ.

В рамках конференции в концертном зале отделения культуры и искусств состоится выступление фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова с программой «Хорошему делу - хорошая песня». Прозвучит народная традиционная музыка северо-запада России.

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей и методических материалов.

Начало конференции в 10 часов. Адрес отделения культуры и искусств колледжа: ул. Набат, д.5.