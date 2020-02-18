Культура

Псковичи стали победителями Международного конкурса исполнителей на народных инструментах

24 февраля в Санкт-Петербурге завершился I(X) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. А.И. Кузнецова. Юбилейный по счету конкурс проводился комитетом Санкт-Петербурга по культуре, на базе музыкального училища имени М.П.Мусоргского (СПб) при поддержке Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детской музыкальной школе.

За годы проведения этот престижный музыкальный форум стал заметным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Конкурс нацелен на сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального образования.

В состав жюри в текущем, 2020 году, вошли известные преподаватели и титулованные музыканты не только из России, но и из Беларуси, Финляндии и Германии.

От Пскова на конкурсных состязаниях участвовали учащийся класса преподавателя Ирины Поляковой ДМШ №4 Алексей Манушин и ансамбль баянистов «Концертина» (рук.Полякова И.А.).

Конкурс проходил в два тура. По итогам двух туров Алексей Манушин стал абсолютным победителем I(X) Международного конкурса исполнителей на народных инструментах имени А.И. Кузнецова в номинации "Баян".

Он - Лауреат 1 степени в старшей возрастной категории и обладатель Кубка им. Беньяминова (наивысшая сумма баллов в двух турах в номинации "баян" и в целом на конкурсе).

Ансамбль «Концертина» в очередной раз подтвердил свой высокий исполнительский уровень, также став лауреатом этого профессионального конкурса.