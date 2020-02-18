Культура

Учреждения культуры в восьми районах Псковской области получат автоклубы

Учреждения культуры в Псковской области обеспечат автоклубами. Об этом сообщается в материалах доклада начальника управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольги Татариновой. В рамках нацпроекта «Культура» субсидия в этом году будет выделена 8 районам - Дедовичскому, Новосокольническому, Печорскому, Порховскому, Псковскому, Пыталовскому, Себежскому и Стругокрасненскому.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Ольга Татаринова выступила 27 февраля на «парламентском часе» в областном Собрании. Общий объем финансирования по направлению «Культура», по ее словам, составляет 100,67 млн рублей.

На эти деньги также планируется капитально отремонтировать Родинский дом культуры в Псковском районе, создать три модельные библиотеки в Пскове, Псковском и Островском районах, открыть два виртуальных зала в Пыталовском и Невельском районах.