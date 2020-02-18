Культура

«Псковский кузнечный двор» превратится в большой ремесленный комплекс

В настоящее время на территории «Псковского кузнечного двора» (объект культурного наследия федерального значения «Дом ксендза») проходят реставрационные работы, которые проводятся и финансируются в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

После завершения реставрации Дома ксендза в палатах и на территории двора планируется создание музейного комплекса, посвященного истории быта, ремесел и занятий псковичей. При этом история кузнечного дела займет центральное место в экспозиционном пространстве, подчеркнули в комитете. Кроме того, будут созданы интерактивные площадки с воссозданием процесса работы средневековых мастеров - кузнецов, гончаров, ювелиров-литейщиков, мастеров по обработке кожи, дерева, кости и т.д. Расширение ремесленной тематики продиктовано богатыми фондовыми коллекциями (археологии и этнографии), которые ранее не экспонировались, а также созданием в музее комплекса новых исторических экспозиций, охватывающих огромный период от каменного века до современности.

В рамках проекта реставрации запланированы и реализуются разнообразные виды работ, в том числе щадящая очистка участков фасадов и интерьеров здания от загрязнений, биопоражений и поздних красочных слоев, демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования, выполненных на объекте в более поздние строительные периоды, укрепление фундаментов, устройство вертикальной и горизонтальной отсечной гидроизоляции для защиты стен, отделка стен и сводов, реставрация полов из известняковых плит в помещениях подклета и вестибюле первого этажа; устройство полов из деревянной доски в выставочных помещениях первого этажа. Кроме того, в процессе работ планируется воссоздание металлических ставней по аналогу Солодежни (Дом Лаптева), обработка деревянных конструкций антисептиками, антипиренами, огнезащитная обработка металлических конструкций, демонтаж лестниц (поздней бетонной лестницы крыльца; деревянной лестницы – спуска в подклет, деревянной лестницы 1960-х гг. в рундук («Светелка»), устройство новой лестницы вдоль стены на металлическом каркасе с деревянной отделкой). Будет выполнена прокладка инженерных коммуникаций и внутренних сетей, необходимых для функциональной и производственной деятельности по назначению здания, в том числе: систем отопления и вентиляции; электроосвещения и электрооборудования, сетей связи и сигнализации, видеонаблюдения и других для приспособления объекта к современному использованию.

Планируемые сроки завершения работ – ноябрь 2020 года.

Как отметили в комитете, работы по восстановлению и приспособлению хозяйственной постройки уже начаты. При проведении работу будет учтено устройство в ней технического узла и зоны приема, воссоздания процесса кузнечного дела. Предполагается, что в данной постройке будут организованы интерактивные программы в рамках музейного комплекса, посвященного истории быта, ремесел и занятий псковичей.

Автор проекта - ООО «Проектное бюро «Новый город» (г. Москва). Генеральный подрядчик: АО «Ренессанс-Реставрация» (г. Санкт-Петербург). Строительный контроль осуществляет ООО «Стройменеджер» (г. Санкт-Петербург), авторский надзор и научное руководство - ООО «Проектное бюро «Новый город».