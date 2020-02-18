Культура

Стало известно, куда «пропал» молот кузнеца Евгения Вагина

Комитет по культуре Псковской области прокомментировал пропажу молота известного местного кузнеца Евгения Вагина, скончавшегося 3 февраля 2018 года. Напомним, об исчезновении молота сообщили его коллеги на недавней пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Как рассказали в комитете, кузнечное оборудование, принадлежащее музею, состояло из двух молотов, сейчас убрано с территории Псковского кузнечного двора по просьбе исполнителя работ. По поручению исполнителя работ оборудование сохраняется музеем до завершения реставрационных работ. Третий молот, принадлежавшей Евгению Вагину, вывезен при участии кузнецов его вдовой.

Кованые навесы, деревянные двери с элементами ковки обновляются и восстанавливаются исполнителем реставрационных работ. Наковальни, горны, инструментарий, верстаки вывезены псковскими кузнецами как собственность Евгения Вагина. Личная коллекция и декоративная сувенирная продукция вывезены вдовой, местом хранения всех этих предметов предполагалась кузница Евгения Вагина в Любятово. Вывоз производился в присутствии музейных работников, так как все помещения были опечатаны комиссией на утро после трагедии 3 февраля.

Металлическая скульптура, оплаченная из областного бюджета и поставленная на учет, эвакуирована в организованное хранилище для малых форм и во двор Поганкиных палат; назначен новый хранитель.