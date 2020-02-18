Культура

«Райскую» выставку открыли для посетителей музея-заповедника «Михайловское»

В преддверии календарной весны Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей новую выставку из большого, стартовавшего еще в 2016 году, экспозиционного проекта «Бег времени». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая выставка называется «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!». Это двустишие из стихотворения «Цветы», автор которого - князь Петр Вяземский, поэт и друг Пушкина.

Елена Кошевая. Утро во дворе Машневых. Велье (2202) Из фондов музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В большую, включающую в себя более сотни предметов экспозицию вошли произведения живописи и графики от пушкинского XIX до нашего, XXI века, редкие фотоматериалы. Большой раздел представляет уникальные материалы из разных коллекций декоративно-прикладного искусства. Здесь много женского рукоделия (старинное кружево, бисерное шитье, etc.), а также украшенная цветочными мотивами и орнаментами посуда XIX столетия.

Шапочка-скуфейка (вышивка бисером по холсту, первая треть XIX века). Из фондов музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Органично дополняют изобразительный ряд рукописные альбомы позапрошлого века с цветочными рисунками, вышивками, старинные книги о значении, разведении и обустройстве садов и парков, а кроме того — листы из современного гербария, собранного сотрудниками музейной службы лесов и парков. По сути, опираясь на флористические мотивы в творчестве и переписке Пушкина, авторы выставки рассказывают о значении садов и парков в культуре и быте, а также исследуют особый «язык цветов», столь популярный в пушкинское время — отмечает специалист отдела экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Михайловское» Татьяна Морозова. Отмечая, что «…в наше время умение «прочесть» сады, разгадать их скрытую символику, доступно не каждому», — специалист приводит слова академика Лихачёва: «Сад – книга особая: она отражает мир только в его доброй и идеальной сущности. Поэтому высшее значение сада — рай, Эдем».

Из рисунков классика современной китайской живописи, петербургского художника Цзян Шилуня. Из фондов музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что в рамках проекта «Бег времени» уже состоялись выставки «Время пить чай», «Зима. Что делать нам в деревне?..», «В часы досуга» (о праздниках и развлечениях в русской провинциальной усадьбе), «Вечер в русской усадьбе (рассказывающая, в том числе и об история осветительных приборов, придающих интерьерам особое очарование и неповторимый колорит). Планируется, что новая экспозиция будет доступна для посетителей до конца текущего года. Развёрнута она в одном из экспозиционных залов заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинское Горы, бульв. Гейченко, 1).