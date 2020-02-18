Культура

В Пскове завершилась межрегиональная акция «Безграничное чтение»

С 10 по 29 февраля состоялась крупномасштабное событие в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года памяти и славы - III Межрегиональная акция «Безграничное чтение».

Цель акции: сохранение исторической памяти об Александре Матросове, который совершил свой подвиг на Псковской земле, а также памяти об аналогичных подвигах самопожертвования, совершенных в годы Великой Отечественной войны, увековечивания их вклада в дело Победы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, межрегиональная акция «Безграничное чтение» проводится с 2018 года.

Подвиг Александра Матросова стал одним из символов героизма и вошел в историю Великой Отечественной войны. В феврале 1943 года девятнадцатилетний гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов грудью закрыл амбразуру вражеского ДЗОТа. 19 июня 1943 года за совершение подвига Матросову Александру Матвеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Немногие знают, что до Матросова 58 человек совершили подвиг, аналогичный его подвигу, а всего таких героев более 400, мало кто знает, что 14 из них чудом остались живы.

Патриотическую инициативу библиотек Пскова поддержали более 560 различных организаций: библиотеки, учебные заведения, детские сады, клубы и любительские объединения, культурно-досуговые центры. В 2020 году в акции приняло участие более 7500 детей, подростков, молодежи и взрослых.

География участников акции значительно расширилась по сравнению с 2018-2019 г. – представлены практически все регионы России. Среди самых активных: Республика Бащкортостан (89 организаций-участниц), Ростовская область (38), Тверская область (37), Свердловская область (34), Самарская область (32), Московская область (27), Псковская область (26), Республика Татарстан (24). В 2020 году акция приобрела международный статус - присоединились Республика Беларусь, ДНР, ЛНР. Многие города и регионы-участники поддерживают нашу акцию уже третий год подряд: города Торжок, Самара, Калиниград, Ростов-на-Дону, Воронежская и Ярославская области, Вологодская и Саратовская области, Белгородская и Челябинская области.

Число участников и география акции свидетельствуют о том, что позиционируемое имя и событие действительно было интересно и значимо.

«Огромное спасибо коллегам из Пскова, за возможность практически всей страной вспомнить и отдать дань уважения солдату Александру Матросову», - пишут коллеги из Воронежской области.