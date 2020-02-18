Культура

Псковичей приглашают на «Просветительские субботы»

29 февраля в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д.48) приглашает на программу из цикла «Просветительские субботы» - «Театр Английского Возрождения».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, автор и ведущая программы - руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева.

Она расскажет о времени правления королевы Елизаветы, о зарождении знаменитых сценических площадок Лондона. В основе сценария – беседы-лекции ведущих театроведов отечественного театрального искусства: Алексея Бартошевича, Льва Гительмана, Юрия Барбоя, Марины Дмитриевской.

В программе принимает участие заслуженный артист России, актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев.

Встреча пройдет в рамках Проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь».