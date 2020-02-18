Культура

28 февраля в Пскове пройдут юношеские военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно»

Мероприятие состоится в рамках ХI Международных Александро-Невских чтений и будет посвящено 20-летию подвига героев-десантников 6-ой роты, разведчиков и воинов специального подразделения «Зубр».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, начнется мероприятие в 14.00.

Место проведения: Псковский филиал Академии ФСИН России (Зональное шоссе, 28).

В программе: юношеская конференция, работа секций «Вспомним всех поименно: Псковичи в военных конфликтах сер. ХХ - нач. ХХI вв.», «Псковский край в Великой Отечественной войне», «Правоохранительные органы России в годы Великой Отечественной войны», «История силовых структур Псковской земли» к 215-летию действия тюремного замка в Пскове (1805). Также будут подведены итоги конкурса «Воинский подвиг в «мирное» время».