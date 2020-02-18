Культура

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля

25 апреля в Большом концертном зале Псковской областной филармонии выступит легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».

В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным.

Нынешний «Аквариум» – это коллектив, дающий десятки концертов в год, исполняющий и записывающий свою волшебную музыку с лучшими музыкантами мирового уровня. Постоянно меняясь, и при этом, оставаясь самим собой, Борис Гребенщиков создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.

25 апреля в филармонии группа «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен - от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось.

Организаторы подчеркивают, что количество билетов ограничено вместимостью зала, и на всех желающих их может не хватить.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии или на сайте организаторов.

Больше информации во Встрече мероприятия ВКонтакте или по телефону: 8 (911) 4000-595.

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