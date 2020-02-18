Культура

Концерт-беседа «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» пройдет в Псковском колледже искусств

Концерт-беседа «Не молкнет сердце чуткое Шопена...», посвященный 210-летию со дня рождения композитора, состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 2 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в исполнении студентов, выпускников и преподавателей колледжа искусств прозвучат фортепианные и вокальные произведения выдающегося композитора-романтика ХIХ века Федерика Шопена. В программе концерта выступят чтецы со стихами поэтов ХХ века о Шопене. Состоится первое исполнение камерно-вокальных произведений композитора, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой, навеянных творчеством Шопена.

В концерте выступят: Елизавета Бокатая, Светлана Нечаева (вокал, фортепиано), Альбина Миронова, Анастасия Таратынова, Евгения Тетюхина, Александр Мокриковский (фортепиано), Вероника Лаппо, Александра Третьякова, Полина Фёдорова (чтецы), вокальные ансамбли студентов и педагогов Ars Longa и Modus под руководством Юлии Баландиной и Татьяны Лаптевой, студенты специализации «Хореографическое творчество» - руководитель Юлия Филиппова. Ведущая концерта – Анжелика Светлова, руководитель проекта – музыковед Ирина Сидякова.

Напомним, что Ф. Шопен (1810-1849) - пианист, педагог, композитор-романтик. Шопена называли «поэтом фортепиано», поскольку большинство его произведений написано для этого инструмента: прелюдии, вальсы, мазурки, полонезы, этюды, экспромты, сонаты, баллады, скерцо, фантазии, ноктюрны, концерты. Яркий колорит многим сочинениям Шопена придаёт опора на польский фольклор.

Начало концерта в 16.00. Адрес малого концертного зала музыкального отделения колледжа: ул. Воеводы Шуйского, д. 2, ауд. 413.

Вход на концерт свободный.