Культура

Выставка линогравюр Валентина Васильева открывается в выставочном зале на Ленина, 1

«Магический резец» откроется в выставочном зале Союза художников на улице Ленина, 1 в Пскове. На ней будут представлены линогравюры, автором которых является Валентин Васильев

Выставка «Магический резец» откроется в выставочном зале Союза художников на улице Ленина, 1 в Пскове. На ней будут представлены линогравюры, автором которых является Валентин Васильев (1940 - 1986), художник ‐ график высокого профессионального уровня, создатель псковской Детской художественной школы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе художников, экспозицию можно посетить до 7 марта.

В субботу, 29 февраля, в 15.00 состоится памятная встреча с близкими и родными художника, учениками и друзьями!. У гостей мероприятия будет возможность узнать о Валентине Васильеве и просмотреть короткий документальный киножурнал 1973 года о Детской художественной школе.

Вход свободный.