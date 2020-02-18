Культура

«Ожившие полотна» художника Никаса Сафронова приехали в Псков. ФОТО

Персональная выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова под названием «Ожившие полотна» открылась в одном из псковских торговых центров. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, осмотревший выставленные картины, в зале представлены около 50 оригинальных полотен.

«Все привезенные картины написаны в разные года, в разной технике исполнения и в разных направлениях. Одной из самых любопытных является работа, которую Никас создавал 43 года, то есть начал писать в 17 лет, а закончил в 2016 году. Он к себе очень критичен, поэтому и работы свои пишет долго», - рассказала представитель выставки Никаса Сафронова в городе Пскове Анжелика Печорская.

Среди полотен изображения ангелов и храмов, экзотически пейзажей и русских просторов и даже девушек с букетами цветов вместо головы. Все картины для псковской выставки художник подбирал лично. Основной акцент при этом Никас Сафронов сделал на изображения ангелов, так как считает Псков священным городом.

«Кроме того, на выставке есть медиазал, в котором играет умиротворяющая музыка, на экране двигаются, сменяя друг друга, герои восьми полотен Никоса Сафронова. Зрители могут присесть, расслабиться и подумать о вечном, наслаждаясь оживающими на глазах картинами», - сообщила Анжелика Печорская.

Атмосфера настолько расслабляющая, что один из посетителей уснул прямо в медиазале, добавила представитель выставки.

Для посетителей здесь, по словам организаторов, проводят экскурсии. Кроме того, у каждого из гостей выставки есть возможность ознакомиться с двухтомным альбомом репродукций Никаса Сафронова. В них более двух тысяч работ.

Посетить выставку можно до 29 марта в ТРЦ «Fjord Plaza» по адресу: ул. Завеличенская, 23.